L’omelia dei funerali di Papa Francesco la pace i migranti gli ultimi e quel costruire ponti

pace, ma anche la vicinanza agli emarginati e agli ultimi. Il primo viaggio a Lampedusa, "isola simbolo del dramma dell'emigrazione con migliaia di persone annegate in mare", e la messa celebrata al confine tra Messico e Stati Uniti perché la sua esortazione era "costruire ponti e non muri". Sono questi alcuni dei passaggi più forti dell'omelia dei funerali di Papa Francesco, pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re. Passaggi che la folla dei fedeli presenti in piazza San Pietro (e a Santa Maria Maggiore) ha sottolineato con applausi."È stato un Papa in mezzo alla gente con cuore aperto verso tutti", ha sottolineato il decano del Collegio cardinalizio, che ha celebrato le esequie di Jorge Mario Bergoglio. Il cardinale, in italiano, ha ripercorso gli anni di pontificato di Francesco, dal momento della sua elezione, quel 13 marzo del 2013, fino all'ultima sua apparizione, la domenica di Pasqua, per la Benedizione Urbi et Orbi e poi in mezzo alla folla in piazza San Pietro. Quotidiano.net - L’omelia dei funerali di Papa Francesco: la pace, i migranti, gli ultimi e quel “costruire ponti” Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 aprile 2025 – L'impegno per la, ma anche la vicinanza agli emarginati e agli. Il primo viaggio a Lampedusa, "isola simbolo del dramma dell'emigrazione con migliaia di persone annegate in mare", e la messa celebrata al confine tra Messico e Stati Uniti perché la sua esortazione era "e non muri". Sono questi alcuni dei passaggi più forti dell'omelia deidi, pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re. Passaggi che la folla dei fedeli presenti in piazza San Pietro (e a Santa Maria Maggiore) ha sottolineato con applausi."È stato unin mezzo alla gente con cuore aperto verso tutti", ha sottolineato il decano del Collegio cardinalizio, che ha celebrato le esequie di Jorge Mario Bergoglio. Il cardinale, in italiano, ha ripercorso gli anni dificato di, dal momento della sua elezione,13 marzo del 2013, fino all'ultima sua apparizione, la domenica di Pasqua, per la Benedizione Urbi et Orbi e poi in mezzo alla folla in piazza San Pietro.

Ne parlano su altre fonti

Funerali Papa Francesco, l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re: “Da voi affetto e partecipazione” - E’ iniziata l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re per i funerali di Papa Francesco a San Pietro. L’omelia è iniziata intorno alle 10.40, dopo la cerimonia con l’uscita della bara e il lungo applauso dei fedeli radunati nella piazza. La capienza della piazza è 40mila persone nel recinto ufficiale, sono 140mila le persone invece in totale nell’area. “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore ... 🔗lapresse.it

Il testo dell’omelia del cardinale Re ai funerali di papa Francesco: “Sua immagine a Pasqua nei nostri occhi” - "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena": l'omelia del cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, alla messa esequiale di Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Funerali di Papa Francesco in diretta: la cerimonia a San Pietro con 200 mila fedeli. L'omelia: «Papa Francesco diceva “La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente”» - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

I funerali di Papa Francesco in diretta | L'omelia di Re: «Papa tra la gente e voce contro la guerra». Presenti 200.000 fedeli. Casa Bianca: incontro Trump-Zelensky «molto produttivo»; I funerali di Papa Francesco in diretta | L’omelia del Cardinale Re: «Si è speso per gli ultimi della terra; Funerali di Papa Francesco, 200mila fedeli oggi in San Pietro. L’omelia di Re: “Ha toccato menti e cuore, implorando la pace”; Funerali Papa Francesco, l’omelia del cardinale Re. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L'omelia del cardinale Re al funerale del Papa: «Più volte Francesco ha esortato a costruire ponti e non muri» - (LaPresse) - «’Costruire ponti e non muri’ è un’esortazione che egli ha più volte ripetuto». Così il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, nell’omelia della messa delle ese ... 🔗msn.com

Il testo dell’omelia del cardinale Re ai funerali di papa Francesco: “Sua immagine a Pasqua nei nostri occhi” - "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua ... 🔗fanpage.it

Funerali di papa Francesco, l'omelia del cardinale Re: «Ha sempre esortato a costruire ponti e non muri». Il testo integrale - In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in ... 🔗msn.com