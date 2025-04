LIVE Musetti Etcheverry ATP Madrid 2025 in DIRETTA il toscano torna in campo dopo l’acciacco di Montecarlo

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry, valido per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025.Inizio di stagione sulla terra decisamente convincente per Lorenzo Musetti, che ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 della carriera. A Montecarlo, il tennista toscano si è arreso soltanto allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha trionfato in tre set (6-3, 1-6, 0-6). dopo aver rinunciato al torneo di Barcellona per concedersi un po’ di riposo, Musetti debutta quest’oggi a Madrid DIRETTAmente dai trentaduesimi di finale (2° turno), godendo del fatto di essere testa di serie. Difatti, Lorenzo è virtualmente il numero 9 della classifica mondiale, e vorrà approcciare nel migliore dei modi la capitale spagnola, affinché possa scalare nuove posizioni nel ranking. Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il toscano torna in campo dopo l’acciacco di Montecarlo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro tra Lorenzoe Tomas Martin, valido per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di.Inizio di stagione sulla terra decisamente convincente per Lorenzo, che ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 della carriera. A, il tennistasi è arreso soltanto allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha trionfato in tre set (6-3, 1-6, 0-6).aver rinunciato al torneo di Barcellona per concedersi un po’ di riposo,debutta quest’oggi amente dai trentaduesimi di finale (2° turno), godendo del fatto di essere testa di serie. Difatti, Lorenzo è virtualmente il numero 9 della classifica mondiale, e vorrà approcciare nel migliore dei modi la capitale spagnola, affinché possa scalare nuove posizioni nel ranking.

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 2-1 ATP Miami 2025 in DIRETTA: parte bene Lorenzo nel set decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Lorenzo a comandare lo scambio, sbaglia Aliassime in contenimento. 15-15 Bella risposta di Musetti, stecca con il dritto il canadese. 15-0 Lungo il dritto di Lorenzo Musetti. Ricordiamo che il vincente di questa sfida incontrerà agli ottavi di finale uno tra Novak Djokovic e Ugo Carabelli. Auger-Aliassime servirà dopo il cambio di campo. 2-1 Game Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Bu, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra pochi minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:42 E quindi, subito un rivale rodato per il tennista di Carrara, che qui a Montecarlo è uno di quelli che può far saltare il banco. Intanto però c’è da battere un giocatore che ha già disputato e vinto due incontri nelle qualificazioni, contro Ramos e la giovane promessa Budkov Kjaer. 13:40 Chiude Tabilo su Wawrinka, tra pochi minuti in campo l’azzurro! 12:38 Wawrinka-Tabilo 6-1, 5-7! Dopo tocca a Lorenzo Musetti! 11:41 Wawrinka-Tabilo 6-1, 1-1! Poi Musetti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita d’esordio di ... 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Bu 4-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: cinese al servizio per il 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 In rete il dritto difensivo di Bu! 40-30 Con il dritto attacca Musetti, viene ricacciato indietro, attacca di nuovo, viene ancora ricacciato indietro. A quel punto attacca Bu ma mette in rete la volèe di rovescio! 30-30 Servizio e dritto! 15-30 Vince anche lo scambio di pittino Bu. 15-15 Con il dritto l’azzurro! 0-15 Errore di rovescio, indietreggiando, di Musetti. 🔗oasport.it

Tennis oggi · Italiani al Madrid Open 2025: programma partite, orario e dove vedere; Atp Madrid, il tabellone degli italiani e i possibili abbinamenti dei quarti; ATP Montecarlo, Berrettini batte Zverev 2-6 6-3 7-5: affronterà Musetti o Lehecka agli ottavi; Recap: Arnaldi out, rinviati per pioggia tutti i match. Sinner e Alcaraz agli ottavi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti-Etcheverry, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Tomas Martin Etcheverry al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo una dozzina di ... 🔗oasport.it

ATP Madrid, Etcheverry e Giron prossimi rivali per Musetti e Berrettini. Fonseca convince - Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il bilancio in casa Italia è stato ... 🔗oasport.it

Musetti-Alcaraz: dove vedere la finale di Atp Monte-Carlo 2025 in tv e diretta streaming - La sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valida per la finale dell'ATP Monte-Carlo 2025, è in programma domenica 13 aprile a partire dalle ore 12 sul Centrale. Il match sarà in diretta su Sky ... 🔗sport.sky.it