LIVE Musetti Etcheverry 1 0 ATP Madrid 2025 in DIRETTA si comincia

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00)LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OLMOS DALLE 12.0015-30 Appena lungo il dritto di Etcheverry, c’è subito uno spiraglio per Musetti.15-15 Gran contropiede di rovescio di Musetti, lungolinea vincente!15-0 Colpisce in arretramento con il rovescio Musetti, palla che se ne va in corridoio.1-0 Musetti, arriva anche il primo ace, al centro, per chiudere il game.40-15 Prova la chiusura in bellezza Musetti, ma la palla corta di dritto a seguire il servizio si ferma sul nastro.40-0 Buona seconda esterna di Musetti, che prende campo e lo toglie ad Etcheverry prendendosi così il punto.30-0 Risposta di rovescio in arretramento in rete di Etcheverry.15-0 Primo punto a favore di Musetti, largo il dritto in corsa di Etcheverry. Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si comincia! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00)LADI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OLMOS DALLE 12.0015-30 Appena lungo il dritto di, c’è subito uno spiraglio per.15-15 Gran contropiede di rovescio di, lungolinea vincente!15-0 Colpisce in arretramento con il rovescio, palla che se ne va in corridoio.1-0, arriva anche il primo ace, al centro, per chiudere il game.40-15 Prova la chiusura in bellezza, ma la palla corta di dritto a seguire il servizio si ferma sul nastro.40-0 Buona seconda esterna di, che prende campo e lo toglie adprendendosi così il punto.30-0 Risposta di rovescio in arretramento in rete di.15-0 Primo punto a favore di, largo il dritto in corsa di

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il toscano in campo alle 11.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry, valido per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025. Inizio di stagione sulla terra decisamente convincente per Lorenzo Musetti, che ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 della carriera. A Montecarlo, il tennista toscano si è arreso soltanto allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha trionfato in tre set (6-3, 1-6, 0-6). 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il toscano torna in campo dopo l’acciacco di Montecarlo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry, valido per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025. Inizio di stagione sulla terra decisamente convincente per Lorenzo Musetti, che ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 della carriera. A Montecarlo, il tennista toscano si è arreso soltanto allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha trionfato in tre set (6-3, 1-6, 0-6). 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry 0-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il toscano sta per scendere in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00 10:58 Pochi istanti all’inizio di un match non facile da interpretare per Musetti, che affronta questo torneo con vista sulla top ten, che può raggiungere con una certa combinazione di risultati soprattutto propri alla fine di Madrid. 10.55 Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, ha avuto un bye al primo turno, mentre il 25enne argentino Tomas Martin Etcheverry ha sconfitto all’esordio il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-4 ... 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

ATP Montecarlo, Berrettini batte Zverev 2-6 6-3 7-5: affronterà Musetti o Lehecka agli ottavi; RECAP! Day 3: Paolini, Berrettini, Musetti e Sonego avanti. Fonseca impressiona; Italia-Argentina in Coppa Davis Finals, dove vedere la partita in tv e streaming; Australian Open, Paolini avanti senza problemi. Cobolli ko in quattro set. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il toscano torna in campo dopo l’acciacco di Montecarlo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin ... 🔗oasport.it

Pagina 1 | LIVE Da Musetti e Berrettini fino ad Arnaldi-Djokovic: Italtennis in campo a Madrid - Super sabato azzurro al Masters 1000 di Madrid: sono cinque i tennisti italiani impegnati oggi alla Caja Magica nel secondo turno. Si inizia da Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il carrarino farà i ... 🔗tuttosport.com

LIVE Musetti-Lehecka 1-6, 7-5, 6-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: rimonta di carattere, sarà derby con Berrettini! - La cronaca di Musetti-Bu – Berrettini batte Zverev – Sinner n.1 al rientro Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Lehecka, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di ... 🔗oasport.it