LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA Marquez ipoteca la pole Bagnaia arranca

DIRETTA LIVE11.28 Bagnaia cambia gomme e rientra in pista a 7 minuti dal termine della Q2.11.27 Bagnaia non si è preso grossi rischi nel primo tentativo, avendo una sola moto a disposizione: non poteva permettersi cadute. Certo, il distacco superiore al mezzo secondo è pesante, nonostante Marquez abbia usufruito del traino del fratello.11.26 Quartararo si migliora, ma resta quarto a 0.399. Vinales è sesto a 0.583.11.25 Alex Marquez torna secondo a 0.229, 3° Morbidelli a 0.233, 4° Quartararo a 0.414, 5° Bagnaia a 0.540.11.24 Quartararo si inserisce in seconda posizione a 4 decimi.11.24 Alex Marquez, nonostante abbia fatto lo scudiero, è secondo, ma a ben 8 decimi dal fratello!11.23 1’35?643. Marc Marquez ipoteca subito la pole. Si tratta del nuovo record della pista, migliorato di 3 decimi. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Marquez ipoteca la pole, Bagnaia arranca Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28cambia gomme e rientra in pista a 7 minuti dal termine della Q2.11.27non si è preso grossi rischi nel primo tentativo, avendo una sola moto a disposizione: non poteva permettersi cadute. Certo, il distacco superiore al mezzo secondo è pesante, nonostanteabbia usufruito del traino del fratello.11.26 Quartararo si migliora, ma resta quarto a 0.399. Vinales è sesto a 0.583.11.25 Alextorna secondo a 0.229, 3° Morbidelli a 0.233, 4° Quartararo a 0.414, 5°a 0.540.11.24 Quartararo si inserisce in seconda posizione a 4 decimi.11.24 Alex, nonostante abbia fatto lo scudiero, è secondo, ma a ben 8 decimi dal fratello!11.23 1’35?643. Marcsubito la. Si tratta del nuovo record della pista, migliorato di 3 decimi.

