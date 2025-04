LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Pirelli e Tavano per stupire

DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di Judo 2025. A Podgorica (Montenegro) via alle ultime categorie di peso prima del gran finale di domenica con la prova a squadre mista. Al mattino si partirà dunque dalle eliminatorie dei -78 e +78 kg femminili, e dei -100 e +100 kg maschili. Sfida tra pesi massimi con l’Italia che cercherà di rimpinguare il bottino di medaglie.Azzurri con Gennaro Pirelli nei -100 kg. Il napoletano sfiderà all’esordio l’israeliano Iosif Simon ed è inserito nella pool C presidiata dal georgiano Ilia Sulamanidze. Tra i favoriti inoltre l’azero Zelym Kostoiev ed il russo Arman Adamian.+100 kg in cui non avremo invece atleti italiani, con la caccia all’oro che dovrebbe riguardare in primis il russo Inal Tasoev ed il georgiano Guram Tushishvili. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Pirelli e Tavano per stupire Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della penultima giornata deglidi. A Podgorica (Montenegro) via alle ultime categorie di peso prima del gran finale di domenica con la prova a squadre mista. Al mattino si partirà dunque dalle eliminatorie dei -78 e +78 kg femminili, e dei -100 e +100 kg maschili. Sfida tra pesi massimi con l’Italia che cercherà di rimpinguare il bottino di medaglie.Azzurri con Gennaronei -100 kg. Il napoletano sfiderà all’esordio l’israeliano Iosif Simon ed è inserito nella pool C presidiata dal georgiano Ilia Sulamanidze. Tra i favoriti inoltre l’azero Zelym Kostoiev ed il russo Arman Adamian.+100 kg in cui non avremo invece atleti italiani, con la caccia all’oro che dovrebbe riguardare in primis il russo Inal Tasoev ed il georgiano Guram Tushishvili.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida in semifinale! Piras in finale per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.41: Krasniqi conquista la semifinale della categoria -52 kg 13.37: Sarà il francese Bouba ad affrontare Chopanov nella finale della categoria -66 kg 13.35: NOOOOO! Proprio in chiusura arriva l’ippon di Chopanov che conquista così la finale della categoria -66 kg. Piras sarà nella finale per il bronzo contro il francese Khyar 13. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di altre medaglie, attesa per Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

Europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare il torneo; Europei di judo 2024: programma, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Christian Parlati, la giornata perfetta! Oro da dominatore per l’azzurro nei -90 kg; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Manuel Lombardo argento nei -73 kg! Veronica Toniolo e Carlotta Avanzato sono di bronzo!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Pirelli e Tavano per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di judo 2025. A ... 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Christian Parlati, la giornata perfetta! Oro da dominatore per l’azzurro nei -90 kg - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40: Si conclude qui la nostra diretta, appuntamento a domani alle 10.30 per l'ultima giornata di gare ... 🔗oasport.it

Europei di judo, Christian Parlati conquista l’oro nella categoria -90 kg - La terza giornata degli Europei a Podgorica si tinge d'oro grazie a Christian Parlati, che ha dominato la categoria -90 kg. Gli azzurri e le azzurre del judo nelle sole tre prime giornate di gara ... 🔗sport.sky.it