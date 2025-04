LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA Duplantis torna in gara Tebogo si misura sui 100 metri

DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell'Atletica leggera: all'Egret Stadium di Xiamen va in scena la tappa inaugurale della Diamond League 2025 con tante stelle al via. La gara più interessante è il salto con l'asta maschile con un parterre di altissimo livello. Armand Duplantis torna sulla pista che lo scorso anno gli ha regalato il primo record del mondo stagionale a 6.24 metri. Oltre lo svedese saranno presenti Emmanouil Karalis, che prova a tornare oltre i 6 metri, e Sam Kendricks. Grande spettacolo sul rettilineo con i 100 m. ed i 110 m. ostacoli maschili. Nella prima gara da sottolineare la presenza del campione olimpico dei 200 m.

