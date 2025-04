LIVE Arnaldi Djokovic ATP Madrid 2025 in DIRETTA l’azzurro sogna il colpaccio contro l’ex n 1 del mondo

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di secondo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Matteo Arnaldi e il più titolato della storia del tennis: Novak Djokovic: si gioca per un posto al 3° turno.l’azzurro è venuto a capo di una battaglia senza quartiere all’esordio contro l’ex campione 1000 croato Borna Coric, che dalle qualificazioni ha reso la vita difficilissima al n.6 d’Italia questa settimana. Quasi tre ore di gioco per il ligure ed ecco che il primo scoglio è stato superato: non sempre è successo questa stagione. Adesso si può giocare liberi, cercando l’impresa contro il 22 volte campione Slam.Djokovic non è quello che concedeva le briciole a tutti nei primi turni, quest’anno ha perso all’esordio in ben 2 occasioni: a Doha da Matteo Berrettini e a Indian Wells da Van de Zandschulp. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna il colpaccio contro l’ex n.1 del mondo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissima sfida di secondo turno del Masters 1000 di(SPA) tra Matteoe il più titolato della storia del tennis: Novak: si gioca per un posto al 3° turno.è venuto a capo di una battaglia senza quartiere all’esordiocampione 1000 croato Borna Coric, che dalle qualificazioni ha reso la vita difficilissima al n.6 d’Italia questa settimana. Quasi tre ore di gioco per il ligure ed ecco che il primo scoglio è stato superato: non sempre è successo questa stagione. Adesso si può giocare liberi, cercando l’impresail 22 volte campione Slam.non è quello che concedeva le briciole a tutti nei primi turni, quest’anno ha perso all’esordio in ben 2 occasioni: a Doha da Matteo Berrettini e a Indian Wells da Van de Zandschulp.

