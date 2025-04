Lite Usa Ucraina sulla Crimea Generale russo ucciso in un attentato

Ucraina che, sebbene sul campo di battaglia stia evidentemente soffrendo, riesce ancora a mettere a segno colpi in grado di impensierire Mosca. Le trattative con gli Stati Uniti per la fine del conflitto, tuttavia, proseguono, con i due Paesi che, secondo le parole del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, "vanno nella stessa direzione".ATTACCO AL POTEREDi certo, i generali del Cremlino hanno poco da stare tranquilli. Ieri Iaroslav Moskolik, vicecomandante del direttorato operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, praticamente il numero due dell’apparato militare nazionale, è stato ucciso da un ordigno artigianale mentre transitava vicino a un’auto, in un sobborgo di Mosca. Quotidiano.net - Lite Usa-Ucraina sulla Crimea. Generale russo ucciso in un attentato Leggi su Quotidiano.net di Marta OttavianiROMAè convinta di avere la vittoria in pugno, ma deve ancora vedersela con l’intelligenceche, sebbene sul campo di battaglia stia evidentemente soffrendo, riesce ancora a mettere a segno colpi in grado di impensierire Mosca. Le trattative con gli Stati Uniti per la fine del conflitto, tuttavia, proseguono, con i due Paesi che, secondo le parole del ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, "vanno nella stessa direzione".ATTACCO AL POTEREDi certo, i generali del Cremlino hanno poco da stare tranquilli. Ieri Iaroslav Moskolik, vicecomandante del direttorato operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, praticamente il numero due dell’apparato militare nazionale, è statoda un ordigno artigianale mentre transitava vicino a un’auto, in un sobborgo di Mosca.

