L Isola dei Famosi comincia con una quasi rissa cosa è successo durante la presentazione

presentazione del cast che parteciperà a L'Isola Ilgiornale.it - L'Isola dei Famosi comincia con una quasi-rissa: cosa è successo durante la presentazione Leggi su Ilgiornale.it Momenti di tensione nel corso dello shooting fotografico didel cast che parteciperà a L'

L’Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago: l’indiscrezione - L’Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L’Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice. 🔗361magazine.com

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

L'Isola dei Famosi comincia con una quasi-rissa: cosa è successo durante la presentazione - L' Isola de Famosi parte male, anzi, malissimo, con una rissa sfiorata duranate lo shooting fotografico di presentazione del cast. Se le premesse sono queste, non si può che pensare a una stagione dav ... 🔗ilgiornale.it

L'Isola dei Famosi 2025: ecco quando inizia, Mediaset svela la data - Anche la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi ha ora una data di partenza, annunciata in maniera discreta da Mediaset. 🔗notizie.it

Isola dei Famosi, Mediaset “annuncia” la data di inizio: ecco i primi 12 naufraghi, opinionisti, conduttrice e inviato - L'Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv e ora c'è anche una data. A comunicarlo in sordina è stata Mediaset stessa che ... 🔗msn.com