L’invito di Zattini ai giovani Non siate mai indifferenti

Zattini, che ha esordito con un invito chiaro: "Non siate mai indifferenti, ricordate che anche voi avete un ruolo nella società, che dovete svolgere per la vita". Poi ha proseguito:"Ognuno di noi, anche il sindaco, è pezzettino di una storia, però tante piccole storie ne fanno una grande".Zattini ha rinnovato la sua condanna verso i totalitarismi:"Forlì non ha mai dimenticato e ha sempre messo al centro l’attenzione per la democrazia, per la libertà e per i valori antitetici al fascismo, al nazismo e a ogni forma di dittatura". Il sindaco ha rinnovato i suoi auguri anche sui social:"Ricordiamo con gratitudine i caduti per la libertà, che con coraggio e determinazione hanno difeso la dignità del nostro Paese. Ilrestodelcarlino.it - L’invito di Zattini ai giovani: "Non siate mai indifferenti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un anniversario speciale, l’80º dalla liberazione dal nazifascismo, quello che è stato celebrato ieri in piazza Saffi. A portare il suo saluto ai presenti anche il sindaco Gian Luca, che ha esordito con un invito chiaro: "Nonmai, ricordate che anche voi avete un ruolo nella società, che dovete svolgere per la vita". Poi ha proseguito:"Ognuno di noi, anche il sindaco, è pezzettino di una storia, però tante piccole storie ne fanno una grande".ha rinnovato la sua condanna verso i totalitarismi:"Forlì non ha mai dimenticato e ha sempre messo al centro l’attenzione per la democrazia, per la libertà e per i valori antitetici al fascismo, al nazismo e a ogni forma di dittatura". Il sindaco ha rinnovato i suoi auguri anche sui social:"Ricordiamo con gratitudine i caduti per la libertà, che con coraggio e determinazione hanno difeso la dignità del nostro Paese.

