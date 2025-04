L incontro gli impegni sportivi gli aborti addio la storia d amore tra Antonella Mosetti e Aldo Montano

Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno avuto una lunga relazione cominciata nel 2007 e terminata nel 2012, quando i progetti di matrimonio e famiglia sono sfumati Ilgiornale.it - L'incontro, gli impegni sportivi, gli aborti, l'addio: la storia d'amore tra Antonella Mosetti e Aldo Montano Leggi su Ilgiornale.it hanno avuto una lunga relazione cominciata nel 2007 e terminata nel 2012, quando i progetti di matrimonio e famiglia sono sfumati

Referendum, Landini: “Chiesto altro incontro con Rai per verificare impegni presi oggi” - (LaPresse) – “Formalmente si sono dichiarati disponibili ad affrontare le questioni da noi poste. Dobbiamo vedere come poi questo avviene”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della CGIL, a margine dell’incontro avvenuto nella sede RAI tra i vertici della televisione pubblica, tra cui l’ad Gianpaolo Rossi e il dg Roberto Sergio, e i comitati referendari. Nello specifico, il sindacalista ha spiegato le richieste particolari su cui si sono concentrati: le informazioni utili per permettere di votare ai fuori sede lontani da casa per ragioni di cura, lavoro e studio, oltre che quelle ... 🔗lapresse.it

Il messaggio di Tomasi: "Rispettare gli impegni presi con la città". Incontro con i tifosi - Il destino del Pistoia Basket continua a ruotare intorno alle decisioni che la proprietà americana intenderà prendere, ma i tifosi si mobilitano e fanno sentire la loro voce. Tante le domande in attesa di risposta. La squadra porterà a termine la stagione? Swe sì, con quali giocatori? Quelli scesi in campo a Napoli, con l’aggiunta di Kemp, sarebbero disposti a rimanere a patto di avere delle sicurezze da parte della proprietà americana. 🔗sport.quotidiano.net

“L’incontro a ridosso della fermata del cracking conferma gli impegni del protocollo" - BRINDISI - Continua a tenere banco la questione della prossima fermata dell’impianto cracking di Versalis, tema affrontato nel corso di un incontro svolto, in data odierna, alla presenza di tutta la Rsu aziendale e delle segreterie territoriali Femca Cisl, Uiltec Uil, Cisal Chimici e Ugl... 🔗brindisireport.it

Impianti sportivi. Ecco il ministro - E’ atteso per domani alle 15 a Fabriano il Ministro dello Sport Andrea Abodi per un incontro istituzionale dedicato alla situazione degli impianti sportivi della città, con focus particolare al ... 🔗msn.com

In attivita' mentre la scuola è chiusa - Più di 400 bambini delle scuole primarie che ospitano i seggi elettorali impegnati in iniziative ludico sportive ideate dal Comune ... 🔗rainews.it