Libri mostre concerti e l’intitolazione di largo Resistenza

Diverse iniziative sono state proposte dal Comune, in sinergia con le associazioni e con la sezione "Giovanni Bertolini" dell'Anpi, per festeggiare l'anniversario della Liberazione tra presentazioni di libri, mostre fotografiche, concerti, spettacoli, la "pedalata resistente" e l'intitolazione di "largo Resistenza Partigiana". "Abbiamo sempre voluto che il valore della Resistenza - sottolinea il sindaco Marco Pozza - non si perdesse con il trascorrere del tempo. Il percorso di conoscenza che i volontari dell'Anpi propongono nelle scuole e la decisione di intitolare un largo alla Resistenza Partigiana, vicino ai Giardini della Costituzione, permettono di mantenere sempre viva la memoria". "La Resistenza è la nostra eredità morale e civile - aggiunge il presidente dell'Anpi di Cesano, Leonardo Borrelli -.

