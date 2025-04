Liberazione la polemica politica Ferrini Pri replica alla Lega C è chi il 25 Aprile non lo capirà mai

Liberazione, fatta da tante anime politiche differenti, capaci di riconoscersi in un obiettivo comune: una Patria senza dittatori". Così il repubblicano. Cesenatoday.it - Liberazione, la polemica politica. Ferrini (Pri) replica alla Lega: "C'è chi il 25 Aprile non lo capirà mai" Leggi su Cesenatoday.it Giorgio La Malfa "ha svolto un’orazione strepitosa, storicamente approfondita, rivolta alle giovani generazioni perché ricordino il valore della, fatta da tante anime politiche differenti, capaci di riconoscersi in un obiettivo comune: una Patria senza dittatori". Così il repubblicano.

Cosa riportano altre fonti

Treviglio, la consigliera FdI si dimette dopo la polemica su donne incinte e politica - Ha deciso di dare le dimissioni dopo l’acceso dibattito che aveva scosso il Consiglio comunale di Treviglio, la consigliera Silvia Colombo di Fratelli d’Italia. L’esponente del partito di Giorgia Meloni aveva suscitato scalpore con le sue dichiarazioni. Durante una discussione su una mozione presentata da Matilde Tura, capogruppo del Partito Democratico, Colombo aveva infatti affermato: “Sei incinta? Sei malata? Dimettiti dal consiglio comunale”. 🔗thesocialpost.it

La politica celebra 80esimo liberazione - 8.15 Per celebrare il 25 aprile,che quest' anno cade nell'80esimo anniversario della Liberazione,alle 9,30 il capo dello Stato, Sergio Mattarella, deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria. Con lui, le alte cariche della Repubblica: la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Antonio Tajani,in rappresentanza dell' 'esecutivo dalle 10:30 sarà al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. 🔗servizitelevideo.rai.it

Festa della Liberazione: celebrazioni ufficiali, eventi collaterali e polemica - A Verona inizieranno domani, 24 aprile, le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il via sarà a Porta Vescovo, con la deposizione di una corona d'alloro alla targa in ricordo dei ferrovieri caduti durante la Resistenza. Il programma prevede: alle... 🔗veronasera.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Liberazione, la polemica politica. Ferrini (Pri) replica alla Lega: C'è chi il 25 Aprile non lo capirà mai. 🔗Ne parlano su altre fonti

25 aprile, il Parlamento celebra l'80esimo della Liberazione, polemiche per i Comuni che dissentono - Il presidente del Senato: "Tempo sufficiente perché si guardi con maggiore condivisione a uno dei momenti fondanti dell'Italia". A Genazzano (Roma) e in due Comuni della Valcamonica niente corteo, a R ... 🔗msn.com

25 aprile, da Mattarella e Meloni a Schlein: come sarà la Festa della Liberazione di politici e cariche delle Stato - Genova, Milano, Roma. Sono queste alcune delle città che si preparano ad ospitare leader nazionali e cariche istituzionali per celebrare il 25 aprile. Anche se, va detto, la mappa ... 🔗msn.com

La Festa della Liberazione: tra celebrazioni e polemiche politiche - Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale per la storia italiana, segnando la liberazione dal regime nazifascista. Ogni anno, in questa giornata, si svolgono manifestazioni in tutto il Paese per ... 🔗notizie.it