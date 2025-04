L’Europa si affranchi da Trump prima che il suo piano consegni l’Ucraina a Putin

Trump, l’uomo nero che pare dominare da solo tutta la scena mondiale, forse avrà oggi qualche contatto importante. Almeno è quello che sostiene lui. Vuole vedere Volodymyr Zelensky, che nel frattempo ha messo in dubbio la sua presenza nella capitale italiana «per impegni militari». Un segno della distanza enorme che separa il presidente ucraino dal capoccione della Casa Bianca. «La Crimea non è russa», ha scandito Zelensky. La frase è una pietra tombale sugli intrighi Trumpiani. Il presidente degli Stati Uniti dice di voler parlare con Giorgia Meloni (che, tanto per farsi riconoscere, ieri per prima ha ricevuto Viktor Orbán). Stamane davanti alla bara aperta di Jorge Mario Bergoglio sul sagrato di una gremitissima e affranta Piazza San Pietro, Trump sarà costretto a salutare gente che odia. Linkiesta.it - L’Europa si affranchi da Trump prima che il suo piano consegni l’Ucraina a Putin Leggi su Linkiesta.it Barricato da ieri sera in una villa protetta in uno dei quartieri più sorvegliati di Roma, Donald, l’uomo nero che pare dominare da solo tutta la scena mondiale, forse avrà oggi qualche contatto importante. Almeno è quello che sostiene lui. Vuole vedere Volodymyr Zelensky, che nel frattempo ha messo in dubbio la sua presenza nella capitale italiana «per impegni militari». Un segno della distanza enorme che separa il presidente ucraino dal capoccione della Casa Bianca. «La Crimea non è russa», ha scandito Zelensky. La frase è una pietra tombale sugli intrighiiani. Il presidente degli Stati Uniti dice di voler parlare con Giorgia Meloni (che, tanto per farsi riconoscere, ieri perha ricevuto Viktor Orbán). Stamane davanti alla bara aperta di Jorge Mario Bergoglio sul sagrato di una gremitissima e affranta Piazza San Pietro,sarà costretto a salutare gente che odia.

Su altri siti se ne discute

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump - Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Mario Giordano prende in giro l’Europa sui dazi: “Spezzeremo le reni a Trump con il filo interdentale” - Il tema dei dazi è naturalmente quello politicamente più bollente da qualche settimana a questa parte. Da quando cioè il presidente americano Donald Trump ha dichiarato guerra, una guerra commerciale, al resto del mondo. Sul caso torna anche Mario Giordano. Durante l’ultima puntata di Fuori dal coro, il conduttore utilizza l’arma dell’ironia per farsi beffe dell’Europa.Leggi anche: Caso Zancan, Cruciani ospite di Mario Giordano: “Il gioielliere ha fatto benissimo a sparare” Mario Giordano scatenato sui dazi: il video “Andiamo a trattare con Trump con i dazi sui jeans, sul succo ... 🔗thesocialpost.it

L'Europa e Trump potrebbero incontrarsi a Roma prima del previsto: ai funerali di Francesco - I leader del mondo pronti a partecipare alle esequie del santo padre. Il presidente americano ha già fatto sapere che ci sarà. Salta intanto il premier time di Meloni al Senato e la premier dovrà rinv ... 🔗ilfoglio.it

L'Europa segnata dal volto di Trump - Davvero Trump ci sta insegnando la realpolitik ... che a regnare sarebbero stati i Savoia. Se l'Europa vuole avere una speranza di rinascere deve prima rendersi conto di essere morta. 🔗ilgiornale.it

Trump insulta l'Europa, Meloni tace e Schlein critica la politica sui dazi - "Prima Trump definisce parassiti noi italiani ed europei, e il governo Meloni fa orecchie da mercante abbassando la testa. Poi, lo stesso giorno in cui Giorgia Meloni annuncia trionfante che sarà ... 🔗quotidiano.net