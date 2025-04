Legnano ceramiche giapponesi e opere del ‘900 italiano il lascito del bancario è ancora bloccato

Legnano, 26 aprile 2025 – ceramiche Satsuma ma anche oggetti in oro e avorio e opere d’arte di Scanavino, Sironi, Schifano e Dadamaino. È passato parecchio tempo ma l’allungamento delle procedure per la necessaria catalogazione ha fatto sì che ancora oggi, a mesi di distanza, l’Amministrazione non abbia ancora iscritto nel patrimonio del Comune l’eredità d’arte lasciata da un bancario legnanese deceduto nel 2023. Questi aveva lasciato al Comune una corposa collezione di oggetti d’arte, con un unico obbligo: esporli periodicamente e trovare loro una collocazione nelle strutture dedicate.L’appartamento con cantina e box a Legnano, che fa parte del lascito, dovrà invece fornire le somme necessarie per catalogare, restaurare ed esporre le opere. Per comprendere la dimensione economica del lascito, dunque, bisognerà attendere la conclusione del lavoro di catalogazione e stima che non è stato affidato esternamente a esperti del settore ma direttamente al settore comunale che si occupa della vicenda. Ilgiorno.it - Legnano: ceramiche giapponesi e opere del ‘900 italiano, il lascito del bancario è ancora bloccato Leggi su Ilgiorno.it , 26 aprile 2025 –Satsuma ma anche oggetti in oro e avorio ed’arte di Scanavino, Sironi, Schifano e Dadamaino. È passato parecchio tempo ma l’allungamento delle procedure per la necessaria catalogazione ha fatto sì cheoggi, a mesi di distanza, l’Amministrazione non abbiaiscritto nel patrimonio del Comune l’eredità d’arte lasciata da unlegnanese deceduto nel 2023. Questi aveva lasciato al Comune una corposa collezione di oggetti d’arte, con un unico obbligo: esporli periodicamente e trovare loro una collocazione nelle strutture dedicate.L’appartamento con cantina e box a, che fa parte del, dovrà invece fornire le somme necessarie per catalogare, restaurare ed esporre le. Per comprendere la dimensione economica del, dunque, bisognerà attendere la conclusione del lavoro di catalogazione e stima che non è stato affidato esternamente a esperti del settore ma direttamente al settore comunale che si occupa della vicenda.

