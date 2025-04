Lecco anziana derubata di soldi e gioielli

"Sua figlia rischia l'arresto. Deve pagarle l'avvocato". Una vedova di 90 anni è stata truffata e derubata di soldi e gioielli nel centro di Lecco. Dopo ore di pressioni, senza che avesse modo di chiedere aiuto, un malvivente è riuscita a convincerla. "Sensibilizzate i vostri nonni perché giocano sui loro affetti", dice il consigliere Corrado Valsecchi, amico della donna.

