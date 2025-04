Le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis sono tornate a Bucchianico

Le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis sono tornate a Bucchianico, città natale del protettore dei malati e degli operatori sanitari, nella serata di ieri, 25 aprile. Le reliquie del corpo di San Camillo ieri pomeriggio hanno raggiunto Chieti da Roma, accolte dall'arcivescovo mons.

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti

