Le ’patrie lettere’ di un editore rock Il ’Codice Canalini’ che cambiò le regole

’Codice Canalini. Ingrate patrie lettere!’Milani, difficile descrivere il lavoro di Canalini. Lei, nel libro, ha provato a raccontarlo come fosse un romanzo. "Era l’unica maniera possibile, perché la vita di Canalini sembra la trama di un romanzo perfetto. Un editore che, contro tutto e contro tutti, sceglie, da indipendente, di puntare sui giovani autori, sugli sconosciuti, sui ragazzi alla prima prova letteraria. Ilrestodelcarlino.it - Le ’patrie lettere’ di un editore rock. Il ’Codice Canalini’ che cambiò le regole Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ha cambiato profondamente l’editoria letteraria italiana Massimo Canalini, scomparso nel 2024, che, con la sua casa editrice indipendente Transeuropa, vivendo e lavorando tra Bologna e le Marche, ha permesso ad autori giovani e sconosciuti, su tutti Pier Vittorio Tondelli, ma anche Enrico Brizzi, Pino Cacucci e Silva Ballestra di emergere e conquistare il grande pubblico dei lettori. Una avventura umana e artistica straordinaria, la sua, che Giulio Milani, attualmente direttore di Transeuropa, ha ricostruito nel libroCanalini. Ingrate patrie lettere!’Milani, difficile descrivere il lavoro di Canalini. Lei, nel libro, ha provato a raccontarlo come fosse un romanzo. "Era l’unica maniera possibile, perché la vita di Canalini sembra la trama di un romanzo perfetto. Unche, contro tutto e contro tutti, sceglie, da indipendente, di puntare sui giovani autori, sugli sconosciuti, sui ragazzi alla prima prova letteraria.

