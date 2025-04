Le gemelle Cirillo di Un posto al sole lasciano Napoli

gemelle Cirillo sono partite, lasciando vuoto l'appartamento di Alberto. Nunzio così propone a Rossella di trasferirsi insieme lì, prendendolo in subaffitto da Serena. E la ragazza accetta la proposta. Ma come al solito si mette in mezzo Samuel, che pretende diritto di prelazione per andarci a vivere con la sua nuova fiamma. Marina invece si fa convincere da Roberto a vendere le quote dei cantieri a Gagliotti, ma la trattativa non fila per niente liscio come pensavano. Gennaro alza la quota sapendo di avere il coltello dalla parte del manico. Michele nel frattempo incontra l'editore a cui aveva proposto l'inchiesta proprio sui Gagliotti. Ma quando gli rivela di essere stato derubato del video, viene addirittura accusato di essersi venduto. La polizia infine scopre che Eduardo è tornato a Napoli violando il programma di protezione, e lo riporta in caserma lasciando Clara e Rosa nel panico.

