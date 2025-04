L’Artigianato riempie la Fortezza Buona partenza con 530 espositori

Fortezza da Basso ospita l’edizione numero 89 della Mostra internazionale delL’Artigianato – l’inaugurazione ufficiale è stata posticipata a domani per rispettare il lutto indetto per la morte di Papa Francesco – che, nel suo primo giorno, ha registrato un’altissima affluenza di visitatori. Presenti 530 espositori provenienti dall’Italia e da circa 30 Paesi stranieri fra i quali Egitto, Francia, Spagna, India, Indonesia, Giappone, Iran, Marocco, Nepal, Pakistan, Oman, Tunisia, Vietnam, Madagascar, Perù, Senegal, Cina. "Grazie alle sinergie attivate su scala nazionale – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – ci aspettiamo un’ampia affluenza in attesa di celebrare, nel 2026, i 90 anni della mostra più longeva d’Italia". Lanazione.it - L’Artigianato riempie la Fortezza. Buona partenza con 530 espositori Leggi su Lanazione.it Incontri con maestri artigiani, visite guidate, esperienze in officine sul posto ed eventi immersivi per scoprire tutte le espressioni del saper fare. Da ieri – e fino al Primo Maggio – lada Basso ospita l’edizione numero 89 della Mostra internazionale del– l’inaugurazione ufficiale è stata posticipata a domani per rispettare il lutto indetto per la morte di Papa Francesco – che, nel suo primo giorno, ha registrato un’altissima affluenza di visitatori. Presenti 530provenienti dall’Italia e da circa 30 Paesi stranieri fra i quali Egitto, Francia, Spagna, India, Indonesia, Giappone, Iran, Marocco, Nepal, Pakistan, Oman, Tunisia, Vietnam, Madagascar, Perù, Senegal, Cina. "Grazie alle sinergie attivate su scala nazionale – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – ci aspettiamo un’ampia affluenza in attesa di celebrare, nel 2026, i 90 anni della mostra più longeva d’Italia".

