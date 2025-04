L’artigianato diventa solidarietà con l’arte del cucito

l’arte del cucito del gruppo di maglia e uncinetto di Castel Mella, che si è ormai “gemellato“ con l’Associazione genitori, che ogni martedì sera si riunisce negli spazi messi a disposizione dal Comune. Ci sono anche le volontarie del gruppo, con i loro prodotti che uniscono artigianato e solidarietà, alla tradizionale Sagra del Loertis, in corso fino al 27 aprile a Castel Mella. La sagra nata attorno ad un prodotto locale, gli agretti detti appunto “loertis“, dà spazio anche alle realtà locali di volontariato, che contribuiscono con la loro attività alla comunità. "L’associazione genitori – spiegano la presidente Barbara Ravasi e la segretaria Simona Pianta – è nata quindici anni fa, come sostegno all’Istituto comprensivo. Ilgiorno.it - L’artigianato diventa solidarietà con l’arte del cucito Leggi su Ilgiorno.it Copertine di lana per le persone ricoverate in ospedale, ma anche delle borsette di tela per i drenaggi, usati dai degenti. Piccoli manufatti realizzati grazie aldeldel gruppo di maglia e uncinetto di Castel Mella, che si è ormai “gemellato“ con l’Associazione genitori, che ogni martedì sera si riunisce negli spazi messi a disposizione dal Comune. Ci sono anche le volontarie del gruppo, con i loro prodotti che uniscono artigianato e, alla tradizionale Sagra del Loertis, in corso fino al 27 aprile a Castel Mella. La sagra nata attorno ad un prodotto locale, gli agretti detti appunto “loertis“, dà spazio anche alle realtà locali di volontariato, che contribuiscono con la loro attività alla comunità. "L’associazione genitori – spiegano la presidente Barbara Ravasi e la segretaria Simona Pianta – è nata quindici anni fa, come sostegno all’Istituto comprensivo.

