L’arcivescovo di Milano Delpini con 7mila ragazzi ai funerali di Papa Francesco poi non parteciperà al Conclave

7mila ragazzi sono partiti alla volta di Roma per dare un ultimo saluto a Papa Francesco. Ad accompagnarli anche l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che, però, alla fine dei funerali farà rientro nel capoluogo lombardo senza partecipare al Conclave per la successione del pontefice.

Messa in Duomo a Milano per la morte di Papa Francesco, l’arcivescovo Mario Delpini: “Non sia dimenticato” - Si è tenuta oggi alle 17.30 in Duomo a Milano la messa in suffragio di Papa Francesco, morto ieri a 88 anni. A celebrarla è stato l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, alla presenza del sindaco Beppe Sala e del presidente di Regione Attilio Fontana.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Perché l’arcivescovo di Milano Delpini non parteciperà al conclave per la successione di Papa Francesco - L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, non prenderà parte al Conclave per la successione di Papa Francesco perché non è stato creato cardinale dal Pontefice. Tutti gli esclusi dalla successione e i criteri per partecipare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Arcivescovo di Milano: “Chiesa ferita dal comportamento di alcuni preti” - "La nostra Chiesa è ferita, il nostro presbiterio è ferito”. A dirlo, all’indomani dello scandalo dovuto all'arresto di un prete nel Bresciano accusato di abusi sui minori, è il vescovo di Milano monsignor Mario Delpini. “Il comportamento scandaloso di alcuni di noi preti diventa una ferita per tutto il presbiterio, e tutti ne siamo umiliati e in qualche modo avvertiamo che è incrinata la fiducia verso tutti noi", ha detto Delpini durante la Messa crismale di questa mattina in Duomo. 🔗tg24.sky.it

