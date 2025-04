‘La Toscana in Bocca’ ottava edizione nel vivo Il festival unisce cucina e spettacolo

Pistoia, 26 aprile 2025 – Con l'arrivo della giornata odierna 'La Toscana in Bocca' entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi, quello legato ad Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia, che sarà ospite a partire dalle 19. Un momento da non perdere per gli appassionati di enogastronomia che già nei primi due giorni del festival hanno potuto assaporare pietanze e sapori di alcuni tra i migliori ristoranti di Pistoia e provincia. 'La Toscana in Bocca' aveva aperto ufficialmente le danze giovedì, col taglio del nastro e una degustazione di vini della montagna pistoiese con bianchi e rossi dell'Azienda Agricola Terre dei Lontani di Gregorio Ceccarelli. Ricco di appuntamenti anche il programma della giornata di ieri, con gli stand aperti dalle 12 alle 24, che, in concomitanza anche con la Festa della Liberazione, ha portato dalle parti di Via Pertini un numeroso afflusso di visitatori.

