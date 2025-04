La storia delle banche il pontifex Cuccia e il tempio violato

tempio. All'interno del quale si aggirano gnomi di scuro vestiti. Pare opportuno leggere "La storia delle banche", scritta nel 1874 da Pietro Rota, all'epoca professore di Economia sociale nel Regio Istituto Tecnico di Milano. Lo studioso affermò che "è soltanto studiando la genesi, lo sviluppo storico delle istituzioni che si raggiunge una conoscenza chiara e perfetta di esse". "La banca più antica e più celebre di Grecia è il tempio di Delfo". "Il primo dei banchieri è quindi Dio. La più antica delle banche il tempio". Che "non fu soltanto una cittadella della superstizione, ma anche una grande istituzione politica".

