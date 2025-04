La solidarietà è di moda coi Lions Una sfilata per la fibrosi cistica

moda, solidarietà e territorio uniti per la ricerca. Oltre un centinaio di persone hanno partecipato al Lions Day 2025 ospitato nell'occasione all'Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro, punto di riferimento sul territorio anche per l'impegno sociale e culturale. L'evento è stato promosso dal Lions Club di Castel San Pietro Terme, che ha voluto unire la comunità in un pomeriggio all'insegna della moda e della sensibilizzazione, proponendo una sfilata benefica dal titolo Fashion&Wine.Sotto la conduzione di Giulia Ragni, in passerella si sono alternati modelli e modelle che hanno sfilato con abiti e accessori forniti da esercizi locali, altro plus di un'iniziativa che aveva come obiettivo anche e soprattutto quello di chiamare a raccolta l'intero territorio. Galletti Abbigliamento, Hair Care Milani, Visione Ottica Prandini e Stimaty hanno resa più ricca e più bella la sfilata che ha visto anche la partecipazione a sorpresa in passerella di due giovani del Leo Club, simbolo del passaggio generazionale.

