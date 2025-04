La sinistra in piazza No a riarmo guerre femminicidi e carovita

sinistra scesi in piazza per dire no a riarmo, genocidi, guerra, femminicidi e carovita. Una folla coloratissima, pacifica e festosa ha attraversato la città fermandosi nei luoghi simbolo della resistenza lucchese.Al corteo, che si è concluso con un pranzo popolare e una giornata di socialità alla Casa del popolo di Verciano, oltre a numerosi cittadini – soprattutto giovanissimi - erano presenti Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Giovani comunisti/e, Società di mutuo soccorso, Alternativa Libertaria, Collettivo Rossa primavera, Cobas, Popolare Trebesto, Noguerrenobase e una numerosa rappresentanza della Biblioteca popolare del quartiere di San Concordio, finita di recente sulla cronaca locale dopo che l’amministrazione ha espresso la volontà di chiuderla. Lanazione.it - La sinistra in piazza. No a riarmo, guerre femminicidi e carovita Leggi su Lanazione.it "Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza". Decisamente meno silenziosa è stata la manifestazione organizzata ieri mattina dai partiti e dai movimenti discesi inper dire no a, genocidi, guerra,. Una folla coloratissima, pacifica e festosa ha attraversato la città fermandosi nei luoghi simbolo della resistenza lucchese.Al corteo, che si è concluso con un pranzo popolare e una giornata di socialità alla Casa del popolo di Verciano, oltre a numerosi cittadini – soprattutto giovanissimi - erano presenti Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Giovani comunisti/e, Società di mutuo soccorso, Alternativa Libertaria, Collettivo Rossa primavera, Cobas, Popolare Trebesto, Nonobase e una numerosa rappresentanza della Biblioteca popolare del quartiere di San Concordio, finita di recente sulla cronaca locale dopo che l’amministrazione ha espresso la volontà di chiuderla.

