La sindaca Ferdinandi Nessun rappresentante delle istituzioni può non dichiararsi antifascista

antifascista e Nessuno di quelli che hanno l’onore di rappresentare le nostre istituzioni può permettersi di non dichiararsi antifascista se non a costo di rinnegare la nostra storia". E’ uno dei passaggi del discorso che la sindaca Vittoria Ferdinandi ha tenuto in Borgo Xx Giugno. Era il suo primo XXV Aprile e non ha negato un filo di emozione nel ritrovarsi di fronte tanta gente. Dopo aver salutato le autorità civili e militari e tutti i presenti, rivolgendo un pensiero anche a Mirella Alloisio impegnata nelle celebrazioni a Genova, ha richiamato gli scritti in cui, andando incontro all’estremo sacrificio, due partigiani, Giordano Cavestro (Parma) e Umberto Ricci (Ravenna), manifestarono la convinzione che "l’idea" sarebbe comunque vissuta. "Giordano e Umberto erano certi che il loro sacrificio sarebbe servito da esempio – ha detto la sindaca -. Lanazione.it - La sindaca Ferdinandi: "Nessun rappresentante delle istituzioni può non dichiararsi antifascista" Leggi su Lanazione.it "Siamo una Repubblicao di quelli che hanno l’onore di rappresentare le nostrepuò permettersi di nonse non a costo di rinnegare la nostra storia". E’ uno dei passaggi del discorso che laVittoriaha tenuto in Borgo Xx Giugno. Era il suo primo XXV Aprile e non ha negato un filo di emozione nel ritrovarsi di fronte tanta gente. Dopo aver salutato le autorità civili e militari e tutti i presenti, rivolgendo un pensiero anche a Mirella Alloisio impegnata nelle celebrazioni a Genova, ha richiamato gli scritti in cui, andando incontro all’estremo sacrificio, due partigiani, Giordano Cavestro (Parma) e Umberto Ricci (Ravenna), manifestarono la convinzione che "l’idea" sarebbe comunque vissuta. "Giordano e Umberto erano certi che il loro sacrificio sarebbe servito da esempio – ha detto la-.

