La Resistenza di Vinicio Capossela Questi valori ci fanno da bussola

Resistenza che l’hanno generato. È importante, in tempi così disorientanti". È la prima affermazione di Vinicio Capossela prima del suo concerto creato apposta per l’Ottantesimo della Liberazione.Il cantautore, reggiano d’adozione, continua: "I valori della Resistenza ci offrono sempre un orientamento, fanno da bussola. Il mio concerto s’inserisce nel 25 aprile qui a Casa Cervi, che è un luogo non solo della memoria, ma del presente, perché non è un fatto museale questo giorno: la Resistenza, fascismo, antifascismo sono forze vive che operano nella società. Le canzoni sono: ‘Staffetta in bicicletta, visto che siamo a Reggio, per ricordare i nomi incisi nel monumento dedicato alle staffette partigiane di Scandiano, paese dove sono cresciuto. Ilrestodelcarlino.it - La Resistenza di Vinicio Capossela: "Questi valori ci fanno da bussola" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Le feste importanti vanno santificate, soprattutto, quelle laiche come il 25 aprile, che ci ricorda che 80 anni fa è stata posta fine a una barbarie e si è iniziato a costruire un mondo che si è voluto diverso e le ragioni dellache l’hanno generato. È importante, in tempi così disorientanti". È la prima affermazione diprima del suo concerto creato apposta per l’Ottantesimo della Liberazione.Il cantautore, reggiano d’adozione, continua: "Idellaci offrono sempre un orientamento,da. Il mio concerto s’inserisce nel 25 aprile qui a Casa Cervi, che è un luogo non solo della memoria, ma del presente, perché non è un fatto museale questo giorno: la, fascismo, antifascismo sono forze vive che operano nella società. Le canzoni sono: ‘Staffetta in bicicletta, visto che siamo a Reggio, per ricordare i nomi incisi nel monumento dedicato alle staffette partigiane di Scandiano, paese dove sono cresciuto.

Cosa riportano altre fonti

Musica, Vinicio Capossela all'isola Maggiore del suo amico Sergio - L'annuncio arriva via social. Sui suoi canali ufficiali una serie di date per il prossimo tour che prende il nome di "Sirene. Richiami, emergenze e affioramenti", Tra queste anche quella del 21 giugno all'Isola Maggiore. Il concerto fa parte della proposta musicale di Moon in June, creatura... 🔗perugiatoday.it

Vinicio Capossela in concerto all'arena del mare - Vinicio Capossela porterà il suo ultimo progetto musicale 'Sirene' alla Axpo Arena del Mare del porto antico di Genova giovedì 24 luglio alle ore 21.30 nell'ambito della trentesima edizione di Palco sul Mare Festival. Siano esseri mitologici o concreti apparecchi acustici, le sirene sono... 🔗genovatoday.it

David Sala, esercizi di memoria della Resistenza - Soprattutto alla vigilia di una data importante come quella dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si parla di memoria, spesso e sfortunatamente in modo confuso e approssimativo. Che la memoria […] The post David Sala, esercizi di memoria della Resistenza first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

La Resistenza di Vinicio Capossela: Questi valori ci fanno da bussola; FESTA Resistenza e Rinascita: Il valore del 25 Aprile; La Rai a Casa Cervi. “È un luogo vivo che parla di valori”; VINICIO CAPOSSELA Concerto del 25 aprile | GENOVA. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Resistenza di Vinicio Capossela: "Questi valori ci fanno da bussola" - Il cantautore cresciuto a Scandiano: "Questo è un luogo non solo della memoria, ma del presente. Fascismo e antifascismo sono forze vive nella società. Importante esserci in tempi così disorientati". 🔗ilrestodelcarlino.it

FESTA Resistenza e Rinascita: Il valore del 25 Aprile - Il 25 aprile è una delle date più significative della storia italiana: è la Festa della Liberazione, che commemora la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista, nonché la vittoria della ... 🔗statoquotidiano.it

Speciale Damilano da Casa Cervi, 'la Resistenza è viva' - (ANSA) - ROMA, 24 APR - "La Resistenza è un valore fondativo della nostra democrazia, della Repubblica, della Costituzione e soprattutto è un valore vivo, non commemorativo di ottant'anni fa: richiama ... 🔗msn.com