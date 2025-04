La Resistenza ad Hamas nella Striscia di Gaza

Hamas, qualche giorno fa in Senato si è svolto un incontro intitolato ”Voci da Gaza”, che è stato ignorato dai più.A Palazzo Carpegna hanno parlato due protagonisti, due esponenti della dissidenza palestinese, Hamza Howidy e Momen al-Natour, tra i fondatori del movimento anti-Hamas “Vogliamo vivere”, nato nel 2019, dal nome evocativo, fondato per contrastare il potere dispotico del movimento fondamentalista islamista. A moderare gli interventi dei due dissidenti, il primo fuggito da Gaza e che vive in esilio in Europa, il secondo ancora residente nella Striscia, la giornalista esperta di Medio Oriente e del conflitto arabo-israeliano Sharon Nizza. Linkiesta.it - La Resistenza ad Hamas nella Striscia di Gaza Leggi su Linkiesta.it Il 25 aprile è un’occasione di riflessione centrale per le Resistenze di ieri e di oggi, e mentre si consumano sui social e sui giornali le polemiche sulle piazze che oggi celebreranno la Liberazione nel nome dell’antisionismo e del sostegno a, qualche giorno fa in Senato si è svolto un incontro intitolato ”Voci da”, che è stato ignorato dai più.A Palazzo Carpegna hanno parlato due protagonisti, due esponenti della dissidenza palestinese, Hamza Howidy e Momen al-Natour, tra i fondatori del movimento anti-“Vogliamo vivere”, nato nel 2019, dal nome evocativo, fondato per contrastare il potere dispotico del movimento fondamentalista islamista. A moderare gli interventi dei due dissidenti, il primo fuggito dae che vive in esilio in Europa, il secondo ancora residente, la giornalista esperta di Medio Oriente e del conflitto arabo-israeliano Sharon Nizza.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gaza, il leader di Hamas “Deporre le armi è una linea rossa per la resistenza” - GAZA (ITALPRESS) – Il leader di Hamas, Sami Abu Zuhri, afferma che disarmare il gruppo palestinese è una linea rossa per il suo movimento e altre organizzazioni palestinesi armate nei negoziati per estendere il fragile cessate il fuoco di Gaza. “Qualsiasi discorso sulle armi della resistenza è una sciocchezza. Le armi della resistenza sono una linea rossa per Hamas e tutte le fazioni della resistenza”, afferma Abu Zuhri. 🔗unlimitednews.it

Medio Oriente, ultimatum dei mediatori ad Hamas - A Doha è iniziato un nuovo round di colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. Servizio di Alessandra Buzzetti The post Medio Oriente, ultimatum dei mediatori ad Hamas first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

L'appello di Fatah ad Hamas: "Ceda il potere per il bene della Palestina" - Fatah, l'rganizzazione politica e paramilitare palestinese che fa parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha lanciato un appello ad Hamas, esortandolo a lasciare il potere a Gaza per salvaguardare "l'esistenza dei palestinesi". "Hamas deve mostrare compassione per Gaza, i suoi bambini, le sue donne e i suoi uomini", ha affermato da Gaza Mounther al-Hayek, portavoce del partito del presidente palestinese Abu Mazen, invitando il movimento islamista "a lasciare la scena governativa". 🔗iltempo.it

Guerra ultime notizie. Idf: «Il cessate il fuoco a Gaza non è ancora in vigore». Hamas: «Otto morti negli attacchi israeliani a Gaza»; Rapporto: il ritorno della resistenza a Gaza sfida le affermazioni di Israele sulle vittime di Hamas; Funzionari israeliani: “Crisi risolta, domani la ratifica dell’accordo”. Gvir: “Pronto a dimettermi” - Blinken: “Risolveremo tutte le questioni dell’ultimo minuto”; Medio Oriente, le news del 16 gennaio. Israele, si dimette il ministro dell’ultradestra Ben Gvir. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Hamas: Israele tortura i palestinesi rapiti mentre noi trattiamo i prigionieri con umanità - Gaza - Press TV. Il movimento di resistenza palestinese Hamas afferma di trattare i prigionieri israeliani "umanamente", mentre le forze del regime ... 🔗infopal.it

Dalla Giordania a Gaza, rivolta contro l'Islam radicale. Abbas: “Hamas figli di cani” - Amman mette fuori legge la Fratellanza Musulmana, mentre nella Striscia continuano le manifestazione contro il movimento estremista ... 🔗repubblica.it

Hayya: Hamas è pronto a tenere colloqui per un accordo di pace “globale” - Gaza - Press TV. Il gruppo di resistenza palestinese Hamas ha dichiarato la disponibilità ad avviare immediatamente i negoziati per un accordo di pace ... 🔗infopal.it