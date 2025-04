La Resa spettacolo di danza al Vestibolo della Reggia

Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta ospiterà “La Resa. Performance di danza e narrazione”, primo appuntamento del ciclo di eventi “Lettere dal tempo” curati da Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, con la direzione artistica di Michele. Casertanews.it - "La Resa", spettacolo di danza al Vestibolo della Reggia Leggi su Casertanews.it Domenica 27 aprile, dalle 17 alle 19, ilSuperioredi Caserta ospiterà “La. Performance die narrazione”, primo appuntamento del ciclo di eventi “Lettere dal tempo” curati da Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, con la direzione artistica di Michele.

Approfondimenti da altre fonti

Gli illusionisti della danza al Teatro Salieri con lo spettacolo "H?OMIX" - Un palcoscenico illuminato di blu, sei ballerini dalla tecnica impeccabile e una toccante riflessione sul rispetto della natura. È H?OMIX, lo spettacolo della RBR Dance Company in scena al Teatro Salieri di Legnago, venerdì 21 febbraio, ore 20.45. Gli illusionisti della danza da anni conquistano... 🔗veronasera.it

Al Teatro Michelangelo il suggestivo spettacolo di danza e illusionismo “The Man” - RBR Dance Company – Illusionisti della Danza, compagnia e associazione culturale ispirata dall’illusionismo, arriva venerdì 28 marzo 2025 al Teatro Michelangelo di Modena con il suggestivo spettacolo “The Man” per la regia di Cristiano Fagioli, che ne cura anche le coreografie insieme a Cristina... 🔗modenatoday.it

Biennale di Venezia, lo spettacolo del mondo con teatro, musica e danza - (Adnkronos) – Con la musica, con il teatro e con la danza la Biennale di Venezia "darà uno spettacolo unico alla scena internazionale" tra fine maggio e ottobre, con un fittissimo carnet di appuntamenti, con decine di anteprime mondiali nelle arti performative dedicate all'esplorazione del corpo, dell'universo e dei miti. Il presidente dell'Istituzione veneziana Pietrangelo […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

La Resa, spettacolo di danza al Vestibolo della Reggia; Alla Reggia si celebra l'80° Anniversario della Liberazione; Vestibolo Reggia di Caserta il 27 aprile La Resa Performance di danza e narrazione; La Reggia di Caserta celebra gli 80 anni dalla Resa del 1945. 🔗Cosa riportano altre fonti

“La Resa”, Danza e Narrazione di Arb Dance Company alla Reggia di Caserta per il ciclo “Lettere dal Tempo” - Domenica 27 aprile, dalle 17 alle 19, il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per “La Resa. Performance di danza e narrazione”, primo appuntamento ... 🔗casertaweb.com