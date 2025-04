La più grande Resistenza antifascista contemporanea cancellata dal 25 aprile

antifascista nel sostegno al piano di Trump per la pace di Putin e per l’abbandono dell’Ucraina alla depredazione congiunta del Cremlino e della Casa Bianca.Mentre il 25 aprile si trascinava nei soliti rinfacci sull’omesso antifascismo della destra e sull’inquisitorio antifascismo della sinistra e nelle tristi liturgie delle suscettibilità bipolari, a essere chiara per chiunque avesse occhi per vedere era la tetragona unità nazionale nell’esclusione della Resistenza ucraina dalle celebrazioni della memoria resistenziale italiana. Linkiesta.it - La più grande Resistenza antifascista contemporanea cancellata dal 25 aprile Leggi su Linkiesta.it Tra le sorprese di questa storia impazzita e dirottata nella terra incognita di un’alleanza globale tra russi e americani contro l’Occidente – sarebbe stato troppo, fino a pochi anni fa, anche per un film di Mel Brooks – in Italia possiamo assistere allo spettacolo delle convergenze parallele tra la destra post-fascista e la sinistra post-nel sostegno al piano di Trump per la pace di Putin e per l’abbandono dell’Ucraina alla depredazione congiunta del Cremlino e della Casa Bianca.Mentre il 25si trascinava nei soliti rinfacci sull’omesso antifascismo della destra e sull’inquisitorio antifascismo della sinistra e nelle tristi liturgie delle suscettibilità bipolari, a essere chiara per chiunque avesse occhi per vedere era la tetragona unità nazionale nell’esclusione dellaucraina dalle celebrazioni della memoria resistenziale italiana.

