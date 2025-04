La pioggia non rovina la festa Spettacolo triathlon a Cupra

pioggia, arrivata sul finire di gara, non è riuscita a rovinare la bella festa del triathlon Olimpico Gold Adriatic Series 'Citta di Cupra Marittima' organizzato dalla Flipper triathlon, in sinergia con il Comune. Gara valida come 3ª tappa del circuito Adriatic Series 2025, come prima tappa del prestigioso Circuito triathlon della Federazione Italiana triathlon e anche come Campionato Regionale di specialità. Trecento i partecipanti giunti da diverse regioni d'Italia, in particolare dal Trentino e dalla Puglia. In campo maschile ha vinto Stateff Delian Dimko, 31 anni del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, che è stato olimpionico a Tokyo, secondo Davide Catalano del Firenze triathlon, terzo Andrea Balestrieri del Valdigne triathlon, entrambi ventenni. Nella gara femminile ha vinto la favorita, Asia Mercatelli della 707 triathlon, piazza d'onore all'atleta Hruskova Alzabeta del Minerva Roma, terza Claudia Paladini, una giovane del K3 Cremona.

