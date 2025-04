La pianista Anna Massi in concerto per i progetti benefici Avsi

Oggi alle 17, nella sala La Nonziata a San Giovanni, si terrà un concerto di pianoforte a favore dei progetti Avsi. Protagonista dell'evento sarà la pianista sangiovannese Anna Massi (nella foto), interprete sensibile e raffinata, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle più affascinanti pagine del repertorio classico. L'iniziativa, dal titolo "Educazione è speranza", è stata presentata dall'assessore alla cultura Fabio Franchi, da Luca Garuglieri, delegato Avsi Firenze e da Andrea Antelli fra gli organizzatori dell'evento di sabato. Il programma della serata prevede l'esecuzione della Sonata Kochel 330 numero 10 in do maggiore e della Fantasia Kochel 397 in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart, della Sonata opera 14 numero 1 in mi maggiore di Ludwig van Beethoven, del primo libro di Images di Claude Debussy e della Sonatine opera quaranta di Maurice Ravel.

