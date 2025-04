La memoria non si spezza Iniziative in tutta la provincia Democrazia valore quotidiano

tutta la provincia la ricorrenza degli 80 anni dalla Liberazione, tra deposizioni di corone, discorsi ufficiali, messaggi istituzionali, oltre alla cerimonia ufficiale che si è conclusa in piazza del Campo, presenti molti sindaci della provincia e le autorità del territorio.Il Comune di Poggibonsi ha voluto sottolineare "una giornata che non è solo memoria ma è impegno e responsabilità. Responsabilità di difendere e di aver cura di quei principi di libertà, Democrazia, solidarietà, pace che hanno mosso la Resistenza e che sono principi cardine della nostra Repubblica antifascista".A Colle Val d’Elsa, il sindaco Piero Pii ha affermato che "il 25 aprile non è solo una data: è un valore. È il ricordo di chi ha lottato per la libertà e la Democrazia, ed è un impegno quotidiano per mantenerle vive. Lanazione.it - La memoria non si spezza. Iniziative in tutta la provincia: "Democrazia valore quotidiano" Leggi su Lanazione.it Celebrata inlala ricorrenza degli 80 anni dalla Liberazione, tra deposizioni di corone, discorsi ufficiali, messaggi istituzionali, oltre alla cerimonia ufficiale che si è conclusa in piazza del Campo, presenti molti sindaci dellae le autorità del territorio.Il Comune di Poggibonsi ha voluto sottolineare "una giornata che non è soloma è impegno e responsabilità. Responsabilità di difendere e di aver cura di quei principi di libertà,, solidarietà, pace che hanno mosso la Resistenza e che sono principi cardine della nostra Repubblica antifascista".A Colle Val d’Elsa, il sindaco Piero Pii ha affermato che "il 25 aprile non è solo una data: è un. È il ricordo di chi ha lottato per la libertà e la, ed è un impegnoper mantenerle vive.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

David Sala, esercizi di memoria della Resistenza - Soprattutto alla vigilia di una data importante come quella dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si parla di memoria, spesso e sfortunatamente in modo confuso e approssimativo. Che la memoria […] The post David Sala, esercizi di memoria della Resistenza first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Petra Rautiainen, la memoria dolente dell’estremo nord - Lo scenario è quello di un caotico dopoguerra, in un Paese che preferisce percepirsi come una vittima anche quando dovrebbe interrogarsi sulle responsabilità dei propri figli, pronti a trasformarsi in […] The post Petra Rautiainen, la memoria dolente dell’estremo nord first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI - L'intelligenza artificiale di Meta AI presente su WhatsApp ricorderà informazioni rilevanti per risposte mirate e pertinenti. L'articolo WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

176° anniversario della Repubblica Romana al museo; Treno della Memoria. Il Petrocchi in viaggio; Roma celebra il 176° anniversario della Repubblica Romana: gli eventi nel weekend; Treno della Memoria, nuova adesione al progetto: sei posti disponibili per i giovani. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La memoria non si spezza. Iniziative in tutta la provincia: "Democrazia valore quotidiano" - Ieri mattina le amministrazioni comunali e le associazioni hanno ricordato il 25 Aprile. Il ricordo di chi lottò per sconfiggere il nazifascismo e "scelse la via più difficile". 🔗lanazione.it

La Liberazione 80 anni fa: "Teniamo viva la memoria. Non sia una festa divisiva" - Fine settimana di iniziative organizzate dalle associazioni del territorio. In prima linea ci sono Anpi, Arci e Cgil. Il programma di tutti gli eventi. 🔗msn.com

Giornata della Memoria: tutte le iniziative in programma - Giornata della Memoria: tutte le iniziative in programma Eventi in tutta la Toscana, non soltanto sabato 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Venerdì 8.000 ragazzi e un ... 🔗nove.firenze.it