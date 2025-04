Ilrestodelcarlino.it - La lettera del Pontefice: "Mi diede tanto conforto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Soffrivamo, io e mia mamma, per la perdita di mio padre e di mio fratello Marzio. Scrissi a Papa Francesco e mi rispose dandomi parole diaffidandoci a Maria". Sono le parole di Cristiana Scagliarini, ex negoziante di San Matteo della Decima, che ricorda lache le mandò ilnell’agosto del 2014 per sostenerla durante un periodo difficile della vita. "Nell’aprile del 2014, dopo quasi due anni la perdita di mio fratello – dice Scagliarini – e in precedenza di quella di mio padre, mia madre, che recentemente ha compiuto ottanta anni, era ancora consumata dal dolore, e io mi sentivo impotente di fronte alla sua sofferenza. In cerca di, una sera scrissi unaal Papa, consapevole che forse non l’avrebbe mai letta, sommerso tra le migliaia di richieste che ogni giorno giungevano in Vaticano.