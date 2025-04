Ilgiorno.it - La frontiera anti-hacker. Sorveglianza h24, alert e caccia alle anomalie: "Tra le doti, la freddezza"

Leggi su Ilgiorno.it

Il cuore pulsante della sicurezza informatica si trova in un’area riservata del Caldera Park, con accesso vietatopersone non autorizzate. Con turni che coprono sette giorni su sette, e 24 ore su 24, i team tecnici del Network Operation Center (Noc) e del Security Operation Center (Soc) monitorano i sistemi di aziende pubbliche e private, banche, ospedali e istituzioni, pronti a intervenire quando scatta un’emergenza. Esperti con competenze trasversali, in grado di rispondere e ripristinare il servizio in un tempo massimo di quattro ore. Il Digital operation center di circa 300 metri quadrati aperto da Italtel nella sede in via Caldera si occupa diavanzata, protezione dei dati, contrasto agli attacchi, in prima linea su un fronte sempre più strategico per la sicurezza e per l’economia globale.