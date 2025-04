La festa al Pratello A migliaia in strada La rabbia dei residenti Fiumi d’alcol e incivili

Pratello iniziano a tirare giù le serrande. Tempo di percorrere l'intera strada e ogni locale ha chiuso. I ragazzi e le ragazze che nel pomeriggio hanno affollato via del Pratello iniziano pian piano ad andarsene. L'ottantesimo anniversario della Liberazione è terminato. Un altro 25 aprile a Bologna è stato celebrato. Anche quest'anno, in quello che il governo chiedeva fosse "sobrio". Tanto che alcune città in giro per l'Italia hanno annullato gli eventi. Ma invece a Bologna non sono mancati striscioni, appelli, bandiere delle pace e ricordi dei partigiani. Così come ci sono state le bandiere della Palestina. Ma anche l'alcool e la musica hanno fatto la loro parte, infastidendo i residenti, soprattutto nelle vie vicine. Ma come richiesto dal Comune con un'ordinanza firmata dal sindaco Matteo Lepore i locali alle 20 hanno smesso di somministrare bevande.

