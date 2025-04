La febbre rosa è alle stelle per l’arrivo del Giro d’Italia

Giro d’Italia 2025. La frazione è la 18esima, quella che partirà da Morbegno e scenderà fino a Cesano Maderno, dove la carovana rosa percorrerà per due volte un circuito cittadino prima di passare sotto lo striscione del traguardo in corso Roma. Da settimane fervono i preparativi su più livelli. Perché Cesano Maderno ha deciso di scommettere forte su questo evento, come occasione di promozione nazionale e internazionale. Un appuntamento per il quale l’amministrazione comunale, che ha sottoscritto un accordo da 244mila euro con la società organizzatrice, ha raccolto numerose sponsorizzazioni e ora punta al più vasto coinvolgimento possibile di pubblico e associazioni. Ilgiorno.it - La febbre “rosa” è alle stelle per l’arrivo del Giro d’Italia Leggi su Ilgiorno.it Ormai manca solo un mese all’evento dell’anno per Cesano Maderno. La data scritta in rosso sul calendario già da tempo, prima ancora dell’ufficializzazione avvenuta a gennaio, è quella del 29 maggio, quando in città ci sarà un arrivo di tappa del2025. La frazione è la 18esima, quella che partirà da Morbegno e scenderà fino a Cesano Maderno, dove la carovanapercorrerà per due volte un circuito cittadino prima di passare sotto lo striscione del traguardo in corso Roma. Da settimane fervono i preparativi su più livelli. Perché Cesano Maderno ha deciso di scommettere forte su questo evento, come occasione di promozione nazionale e internazionale. Un appuntamento per il quale l’amministrazione comunale, che ha sottoscritto un accordo da 244mila euro con la società organizzatrice, ha raccolto numerose sponsorizzazioni e ora punta al più vasto coinvolgimento possibile di pubblico e associazioni.

