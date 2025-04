La dieta di Laura Pausini Ho perso 20 chili senza semaglutide

Laura Pausini a 51 anni ha perso 20 chili. «Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso», ha scritto Pausini rispondendo su Instagram a una follower che le chiedeva il «segreto». E ancora: «Ho mangiato da sola per cinque mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica tre volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava tre ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con la volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori».Niente semaglutideLa cantante ha precisato di non aver preso semaglutide: «Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti lo consigliassero e, a proposito di questo, non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni. Leggi su Open.online a 51 anni ha20. «Ho iniziato unacon un dietologo ad aprile scorso», ha scrittorispondendo su Instagram a una follower che le chiedeva il «segreto». E ancora: «Ho mangiato da sola per cinque mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica tre volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava tre ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con la volontà di togliermi di dosso iche non mi facevano stare serena sul palco e fuori».NienteLa cantante ha precisato di non aver preso: «Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti lo consigliassero e, a proposito di questo, non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni.

