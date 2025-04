La controffensiva francese per impedire a Mosca di ricostruire la rete di spie a Parigi

Parigi. “Una vigilanza consolare”. Così una fonte del ministero degli Esteri francese sentita dal Monde ha definito la controffensiva di Parig. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La controffensiva francese per impedire a Mosca di ricostruire la rete di spie a Parigi Leggi su Ilfoglio.it . “Una vigilanza consolare”. Così una fonte del ministero degli Esterisentita dal Monde ha definito ladi Parig. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Giravano indisturbati su un'auto potente con targa francese, ma erano ricercati da mesi: arrestati - MONTEMARCIANO – Ad attirare l’attenzione dei carabinieri, la grossa cilindrata della vettura con targa francese che si aggirava con due persone a bordo nella serata di domenica per le vie del centro abitato. I due uomini, notata la presenza della pattuglia dei carabinieri, dapprima avevano... 🔗anconatoday.it

Andrea Stroppa sbeffeggia Urso: «Orgoglio italiano per una missione tutta francese». E strizza l’occhio alla partnership Musk-Salvini - Dopo le accuse frontali a Fratelli d’Italia per il ddl spazio, approvato giovedì 6 marzo alla Camera, Andrea Stroppa torna alla carica contro il governo. L’uomo di Elon Musk in Italia ha usato il suo portavoce preferito – e cioè il social X – per deridere il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, rispondendo direttamente a un suo post. «Mi unisco ai complimenti del ministro per il traguardo della Francia, per aver lanciato Ariane6 dalla Guyana Francese con a bordo un satellite costruito in Francia a uso esclusivo militare francese». 🔗open.online

La controffensiva francese per impedire a Mosca di ricostruire la rete di spie a Parigi; Mosca: Usa diano soldi a polizia invece di armi a Kiev. Zacharova: sostegno America fomenta violenza - Macron a Zelensky: Continueremo a sostenere l'Ucraina; Guerra Russia-Ucraina, Putin ora ordina esercitazioni nucleari. Macron: Xi si impegna a non dare armi alla Russia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Kursk, la controffensiva ucraina: raid aereo sulla base militare delle forze di Mosca, uccisi 30 russi - L'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina afferma di aver colpito una base militare russa nella regione di Kursk, in Russia, eliminando un trentina di soldati russi. Lo ha riferito lo ... 🔗ilmessaggero.it

Mosca, 'da Macron parole irresponsabili e sconsiderate' - (ANSA) - MOSCA, 06 MAG - Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe occidentali in Ucraina "stupiscono per la loro irresponsabilità e sconsideratezza". 🔗msn.com

Mosca: liberato l'86% del Kursk. Continua la controffensiva russa. Distrutti 77 droni ucraini - Procede con successo e rapidamente la controffensiva russa nel Kursk ... Solo negli ultimi cinque giorni, ha riferito, le forze di Mosca hanno ripreso "un totale di 24 localita' in 259 chilometri ... 🔗msn.com