La Cassa di Ravenna tra le aziende più attente al clima in Europa

aziende europee più attente al clima. Lo testimonia un'analisi del Financial Times, che si avvale dei dati dell'azienda specializzata 'Statista' per analizzare il comportamento di oltre duemila imprese del Vecchio Continente in tema di emissioni. I dati sotto la lente di ingrandimento del giornale inglese sono relativi al periodo 2018-2023: vengono analizzate le emissioni di gas serra in Ambito 1 e Ambito 2, ovvero quelle prodotte dalle attività dirette e quelle legate all'energia utilizzata, dati che sono ufficiali in quanto oggetto di comunicazione obbligatoria.L'analisi mira a valorizzare e far conoscere l'attività delle aziende europee che hanno fatto registrare significativi progressi nel contenimento delle emissioni, mettendo in pratica gli obiettivi dell'Unione europea e dell'Agenda 2030 in tema di sostenibilità, contributo alla riduzione degli effetti del cambiamento climatico e transizione verso l'economia verde.

