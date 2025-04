La Calypso fa incetta di medaglie al XXXII trofeo Gori

Si è disputato a Bologna, il 25 aprile, presso lo stadio del nuoto piscina Carmen Longo, il XXXII trofeo Paolo Gori, manifestazione nazionale di nuoto pinnato in vasca da 50 metri. Alla manifestazione la Calypso ha partecipato con 16 atleti ottenendo risultati importanti con 20 medaglie.

