Kenyana Ngetich prima donna a correre 10km sotto i 30 minuti

Ngetich è diventata la prima atleta a scendere sotto i 30 minuti in una 10 km su strada riservata alle donne, abbattendo quella barriera con un tempo di 29’27” all’evento Adizero Road To Records a Herzogenaurach sabato.La ventiquattrenne keniota, già detentrice del record mondiale sui 10 km in una gara mista (28’46”), era in forma smagliante, vincendo con oltre un minuto di vantaggio.Dopo soli cinque minuti, aveva già allungato sul gruppo e iniziato ad accumulare un comodo vantaggio.Dopo il suo ritmo iniziale sostenuto nei primi due chilometri, Ngetich ha mantenuto un ritmo di 2’57?/km per i successivi tre chilometri, raggiungendo metà percorso in 14’37” e mettendosi sulla buona strada per battere il record mondiale di 30’01” detenuto dalla compianta Agnes Jebet Tirop. Lapresse.it - Kenyana Ngetich prima donna a correre 10km sotto i 30 minuti Leggi su Lapresse.it Agnesè diventata laatleta a scenderei 30in una 10 km su strada riservata alle donne, abbattendo quella barriera con un tempo di 29’27” all’evento Adizero Road To Records a Herzogenaurach sabato.La ventiquattrenne keniota, già detentrice del record mondiale sui 10 km in una gara mista (28’46”), era in forma smagliante, vincendo con oltre un minuto di vantaggio.Dopo soli cinque, aveva già allungato sul gruppo e iniziato ad accumulare un comodo vantaggio.Dopo il suo ritmo iniziale sostenuto nei primi due chilometri,ha mantenuto un ritmo di 2’57?/km per i successivi tre chilometri, raggiungendo metà percorso in 14’37” e mettendosi sulla buona strada per battere il record mondiale di 30’01” detenuto dalla compianta Agnes Jebet Tirop.

