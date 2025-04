Kate Middleton ha deciso ecco la prima cosa che farà quando sarà Regina

Kate Middleton si sta preparando al suo futuro da Regina. E sembra avere le idee già molto chiare in merito. quando inizierà la nuova era della monarchia britannica, sembra che la Regina Catherine avrà la stessa influenza di Re William.“Ha un’enorme ascendente dietro le quinte nelle assunzioni e nel processo decisionale, e affrontano la questione come una squadra”, ha dichiarato una fonte interna al Times.“Come la defunta Regina e il Principe Filippo, Kate e William formano una coppia vincente”, ha aggiunto. E il loro rapporto è diventato più forte che mai dopo la diagnosi di cancro della Middleton.Che tipo di Regina sarà Kate MiddletonKate Middleton sarà, secondo gli esperti reali, una Regina influente e di grande supporto per il marito. Già ora pare che la Principessa del Galles abbia parecchio ascendente dietro le quinte e pare intenzionata a continuare su questa strada quando suo marito erediterà il trono da Re Carlo. Dilei.it - Kate Middleton ha deciso: ecco la prima cosa che farà quando sarà Regina Leggi su Dilei.it si sta preparando al suo futuro da. E sembra avere le idee già molto chiare in merito.inizierà la nuova era della monarchia britannica, sembra che laCatherine avrà la stessa influenza di Re William.“Ha un’enorme ascendente dietro le quinte nelle assunzioni e nel processo decisionale, e affrontano la questione come una squadra”, ha dichiarato una fonte interna al Times.“Come la defuntae il Principe Filippo,e William formano una coppia vincente”, ha aggiunto. E il loro rapporto è diventato più forte che mai dopo la diagnosi di cancro della.Che tipo di, secondo gli esperti reali, unainfluente e di grande supporto per il marito. Già ora pare che la Principessa del Galles abbia parecchio ascendente dietro le quinte e pare intenzionata a continuare su questa stradasuo marito erediterà il trono da Re Carlo.

