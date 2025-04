Juventus clausola nel contratto via Giuntoli e Conte in panchina

Juventus nella corsa per un posto alla prossima Champions League. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Brusca frenata per la squadra di Igor Tudor, alla prima sconfitta sulla panchina bianconera dopo le due vittorie contro Genoa e Lecce e al pareggio sul campo della Roma. La Juve non può sbagliare nel prossimo impegno di campionato all'Allianz Stadium con il fanalino di coda Monza, prima delle due trasferte di fuoco contro Bologna e Lazio. Tudor su gioca la riconferma, mentre sotto osservazione c'è anche il lavoro di Cristiano Giuntoli. Senza Champions a rischiare (ridimensionamento o addirittura divorzio) è anche l'attuale capo dell'area tecnica della 'Vecchia Signora'.

Tudor Juventus: stipendio, futuro e clausola per il rinnovo automatico. Tutti i dettagli del contratto del tecnico - di Redazione JuventusNews24 Tudor Juventus: stipendio, futuro e clausola per il rinnovo automatico. I dettagli del contratto del tecnico che guiderà i bianconeri fino a fine stagione L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla Juventus, che nella giornata di ieri ha deciso di operare il tanto chiacchierato cambio in panchina: esonerato Thiago Motta, al suo posto Tudor. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno: guadagnerà 500mila euro netti e sarà l'allenatore anche per il Mondiale per Club.

Vlahovic Juventus verso l'addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus verso l'addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più lontano dalla Juventus. A confermarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche quelli che dovrebbero essere i piani del club bianconero in vista dell'estate ormai alle porte.

Sucic è dell'Inter! I dettagli del contratto: clausola sì – Sky - Petar Sucic approda all'Inter con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Il croato svolgerà a breve le visite mediche con i nerazzurri. LA SITUAZIONE – Petar Sucic passa all'Inter a titolo definitivo. A confermarlo è Sky Sport, il quale aggiunge che il calciatore croato svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro in una data già fissata dalle parti. Si tratta, dunque, del primo acquisto certo in vista dell'estate, con il classe 2003 che sarà a disposizione dei nerazzurri per il Mondiale per Club americano.

