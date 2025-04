Juve Monza Tudor costretto cambiare in attacco Vlahovic out le possibili scelte del tecnico per la sfida dello Stadium

Conferenza stampa Tudor pre Juve Monza: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Juve Monza: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A La Juventus di Igor Tudor torna in campo sabato sera per la sfida contro il Monza dopo la vittoria contro il Lecce. Una partita importante soprattutto per la lotta al quarto posto. Come appreso da Juventusnews24.com, la conferenza stampa di Tudor per la sfida contro i pugliesi si terrà domani, sabato, 19 aprile 2025 alle ore 14:00. 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve: subito testa al Monza dopo la sconfitta contro il Parma. Su cosa ha lavorato oggi Tudor, il report ufficiale dalla Continassa - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve: bianconeri subito in campo dopo la sconfitta contro il Parma. Su cosa ha lavorato oggi Tudor, il report ufficiale dalla Continassa Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, il giorno dopo la sconfitta col Parma e in vista della partita di domenica all’Allianz Stadium contro il Monza. Come sempre, nei giorni dopo gara, scarico per i giocatori maggiormente impiegati in partita, mentre il resto del gruppo ha lavorato, in particolare, in una serie di partitelle a tema, con focus sulla fase di ... 🔗juventusnews24.com

Juve Monza, chi gioca a centrocampo: Tudor cambia dopo la sconfitta di Parma? Le primissime idee - di Redazione JuventusNews24Juve Monza, chi gioca a centrocampo: Tudor cambia? Novità importanti in vista della sfida di campionato Igor Tudor sta preparando al meglio la prossima sfida della Juve contro il Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore non dovrebbe fare molti cambiamenti rispetto alla formazione presentata a Parma. A centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia composta da Locatelli e Thuram mentre sulle fasce ci saranno McKennie e Cambiaso. 🔗juventusnews24.com

