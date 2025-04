Juve David e Osimhen prezzi troppo alti salgono le quotazioni per Retegui

Juve, David e Osimhen prezzi troppo alti: salgono le quotazioni per Retegui L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul mercato in casa . L'articolo Juve, David e Osimhen prezzi troppo alti: salgono le quotazioni per Retegui proviene da ForzAzzurri.net.

Mercato Juve, Albanese svela: «Osimhen o David in bianconero? Tutto dipende dal futuro di Vlahovic ma se devo spendere una moneta…» - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, Albanese svela sulle possibili mosse dei bianconeri in attacco: ecco cosa ha detto su David e Osimhen Il giornalista Giovanni Albanese ha fornito nuovi aggiornamenti per quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve nella prossima stagione in attacco. Il punto su David e sull’attaccante di proprietà del Napoli, Osimhen. MERCATO JUVE – «Osimhen o David? Bisogna capire quello che sarà il futuro di Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: Osimhen e David per l’attacco del futuro, idea Pioli per sostituire Thiago Motta - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, cosa succede in attacco: Vlahovic, Milik, Osimhen, Retegui, Lucca e David. Il punto nome per nome - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il punto verso l’estate in attacco: Vlahovic, Milik, Osimhen, Retegui, Lucca e David. Cosa succede nome per nome Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha posato la lente d’ingrandimento sul calciomercato Juve. Ecco l’estratto in cui si parla della situazione in attacco dei bianconeri, tra acquisti e cessioni in vista dell’estate. PAROLE – «La questione attaccanti è invece molto calda in casa Juventus visto che per Vlahovic l’ipotesi più probabile è la cessione e che Milik a giugno terminerà la sua avventura in bianconero. 🔗juventusnews24.com

Delap Juve (Tuttosport), spunta questa sorpresa per l’attacco: cifre e dettagli dell’eventuale affare con l’Ipswich Town - Delap Juve (Tuttosport), spunta questa sorpresa per l’attacco: cifre e dettagli dell’eventuale affare con l’Ipswich Town per il centravanti classe 2003 Accanto ai nomi di Osimhen, David e Retegui spun ... 🔗juventusnews24.com

Tuttosport ammette: "Osimhen e David hanno costi alti, ora spunta Retegui" - La Juventus deve salvare la qualificazione in Champions League, ma è già proiettata sul mercato per trovare i gol che sono mancati quest'anno con il flop di Vlahovic (che ha un ... 🔗tuttonapoli.net