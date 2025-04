Jackson segna il primo gol del 2025 per dare il vantaggio del Chelsea su Everton

Nicolas Jackson ha sparato a casa il suo primo gol in Premier League del 2025 per dare al Chelsea un vantaggio a metà tempo su Everton. L'Internazionale del Senegal ha chiuso una siccità di goal di 13 partite risalente al dicembre 2024 dopo aver trovato la rete con una finitura ordinata da 20 iarde per dare il vantaggio di Enzo Maresca a Stamford Bridge. Dopo un'apertura in gran parte senza incidenti di 25 minuti, Beto fu espropriato vicino alla linea a metà strada da Enzo Fernandez. L'argentino ha immediatamente rilasciato Jackson, che ha sparato con sicurezza nell'angolo in basso per segnare il suo decimo gol in campionato della stagione. Che sciopero che è Nicolas Jackson spara Chelsea davanti a mezz'ora! @tntsports E @Discoveryplusuk pic.

The Last of Us 2, recensione del primo episodio: benvenuti a Jackson - L'inizio della seconda stagione è introduttivo, e compie un salto temporale importante. Ecco dove avevamo lasciato e dove ritroviamo i protagonisti. In esclusiva su Sky e NOW. Dire che fosse una delle serie più attese dell'anno è quasi un eufemismo. Ora finalmente The Last of Us è tornata in contemporanea con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con il secondo ciclo di episodi che prende a piene mani dalla Parte II del videogioco omonimo, sviluppato da Neil Druckmann con Naughty Dog per PlayStation, adattandola insieme a Craig Mazin (Chernobyl). 🔗movieplayer.it

Napoli, Kvara segna il suo primo gol in Champions con il PSG: le immagini - Ultimissime Napoli – Kvaratskhelia, dopo quello segnato con il Monaco in Ligue, ha segnato con il PSG anche in Champions. Dopo aver pareggiato anche con la Lazio dell’ex giocatore azzurro Marco Baroni, il Napoli è atteso da un’altra gara molto importante. Gli azzurri, infatti, domenica prossima faranno visita al Como di Cesc Fabregas. Quella contro i lombardi, di fatto, sarà un match molto difficile, anche a causa delle tante assenze tra le fila Napoli. 🔗spazionapoli.it

Lautaro, il Toro può scrivere la storia: se segna diventa primo in questa incredibile classifica dell’Inter - di RedazioneLautaro Martinez, il Toro può scrivere la storia in Feyenoord Inter, col gol diventerebbe primo in questa super classifica in casa nerazzurra, i dettagli Feyenoord Inter non è una partita come le altre. Lo sa bene Simone Inzaghi, che intervenuto in conferenza stampa ieri pomeriggio ha spiegato a gran voce: «Non si ragiona, si lavora e si cerca di dare soddisfazioni alla nostra società e ai nostri tifosi. 🔗internews24.com

Scouting: Jhivvan Jackson è pronto al salto; Howie Roseman orchestra un elettrizzante cambio di cornerback mentre gli Eagles accolgono Adoree' Jackson da 20 milioni di dollari per potenziare la difesa e inseguire la gloria.; Premier League: tris di Chelsea, Liverpool e Tottenham. United senza gol; L'incredibile estensione da 135 milioni di dollari di Jackson Merrill segna un futuro audace per i Padres e ridefinisce il mercato della MLB per le giovani stelle.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Buffon Jr" segna il primo gol con l'Under18 della Repubblica Ceca. Il video - L'attaccante del Pisa, figlio dell'ex portiere di Parma, Juventus e PSG, ha segnato il suo primo goal con la selezione giovanile ceca, che ha scelto di rappresentare la nazionale ceca in onore ... 🔗informazione.it