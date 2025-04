Italiano ha attirato le attenzioni di Milan e Napoli Il Giornale

Italiano ha riportato il Bologna in finale di Coppa Italia dopo più di cinquant'anni. Il tecnico, che l'anno scorso allenava la Fiorentina, era nella lista del Napoli dopo l'anno disastroso vissuto post-scudetto.Italiano sperava in una chiamata del NapoliInfatti, Repubblica scrive:A Firenze, Italiano sperava in una chiamata del Napoli. Non è ancora certa la permanenza di Antonio Conte nella prossima stagione degli azzurri.Per questo, Nicolò Schira su Il Giornale riporta:Se a Thiago Motta era bastato arrivare in quinta posizione (l'anno scorso grazie al ranking valeva l'accesso alla Champions) per spiccare il volo e garantirsi la chiamata di un top club come la Juve, ora sotto i riflettori delle grandi è finito Vincenzo Italiano. Calcio spettacolare coniugato a risultati brillanti che hanno attirato le attenzioni del Milan e del Napoli (se dovesse andare via Conte).

