Invito all’ascolto da Mozart a Chieffo

Invito all’ ascolto" , guida all’ ascolto di brani di musica di compositori di varie epoche, promossa dalla Fondazione "Elio Bisulli" e dal Centro Culturale Campo della Stella. La novità di questa edizione è che, oltre alla visione–ascolto di registrazioni di grandi capolavori classici, viene anche proposto un concerto dal vivo di canzoni di un cantautore contemporaneo. Per quanto riguarda il repertorio di musica classica vengono offerte all’ ascolto tre forme espressive differenti e cioè il concerto per strumento solista e orchestra, la sinfonia e il poema sinfonico. Vediamo allora nel dettaglio il programma dei quattro appuntamenti Si comincia, come anticipato, domenica 27 alle ore 21 presso l’ aula didattica "E. Piccinini" (via N. Dell’ Amore 15 – Cesena) con Mozart e l’ ascolto dei concerti per pianoforte e orchestra n. Ilrestodelcarlino.it - Invito all’ascolto da Mozart a Chieffo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si apre domani la quinta edizione della rassegna "all’ ascolto" , guida all’ ascolto di brani di musica di compositori di varie epoche, promossa dalla Fondazione "Elio Bisulli" e dal Centro Culturale Campo della Stella. La novità di questa edizione è che, oltre alla visione–ascolto di registrazioni di grandi capolavori classici, viene anche proposto un concerto dal vivo di canzoni di un cantautore contemporaneo. Per quanto riguarda il repertorio di musica classica vengono offerte all’ ascolto tre forme espressive differenti e cioè il concerto per strumento solista e orchestra, la sinfonia e il poema sinfonico. Vediamo allora nel dettaglio il programma dei quattro appuntamenti Si comincia, come anticipato, domenica 27 alle ore 21 presso l’ aula didattica "E. Piccinini" (via N. Dell’ Amore 15 – Cesena) cone l’ ascolto dei concerti per pianoforte e orchestra n.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

'Vivere la Musica', appuntamento con la guida all'ascolto di Haydn, Mozart e Beethoven - ‘La musica della luce’ è il titolo del penultimo appuntamento di ‘Vivere la Musica’, la rassegna di ‘Guide all’Ascolto di Musica Classica’ organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, in programma venerdì 21 marzo alle 17 nella saletta proiezioni del Museo di Storia Naturale di... 🔗foggiatoday.it

Per le 'Guide all'ascolto' della Settimana Santa, appuntamento con le musiche di Bach, Pergolesi e Mozart - Ultimo incontro per ‘Vivere la Musica’, la rassegna di ‘Guide all’Ascolto di Musica Classica’ organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, format ideato e condotto dal maestro Marco Maria Lacasella, bibliotecario e Direttore d’orchestra, per avvicinare alla musica classica anche il... 🔗foggiatoday.it

"Die Zauberflöte", dopo 50 anni al Municipale torna in scena "Il flauto magico" di Mozart - Titolo che ha scalato la classifica delle opere più rappresentate in tutto il mondo, "Die Zauberflöte" (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20 e domenica 13 aprile alle ore 15,30 al Teatro Municipale di Piacenza, dove è assente da oltre... 🔗ilpiacenza.it

Invito all’ascolto da Mozart a Chieffo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Invito all’ascolto da Mozart a Chieffo - Domani al via la rassegna di ascolti di grandi esecuzioni classiche, quest’anno la novità del concerto dedicato al cantautore forlivese. 🔗msn.com